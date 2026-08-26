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Польша угрожает России: «У нас еще есть козыри»

Польша угрожает России: «У нас еще есть козыри»

Европейский союз вскоре вернется к вопросу конфискации замороженных активов Центробанка РФ. Об этом в эфире польского англоязычного канала TVP World заявила руководитель политического кабинета министра иностранных дел Польши Агнешка Хоманьска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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