В Красногвардейском районе ко Дню защитника Отечества пройдут мастер-классы по моделированию «Вместе с папой»

В Центре детского технического творчества «Охта» В Красногвардейском районе Петербурга в Центре детского технического творчества «Охта» ко Дню защитника Отечества пройдут мастер-классы по моделированию «Вместе с папой».
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