Мигрантов натравят на русских, мусульман столкнут с православными: Запад отрепетировал главный удар по России в Дагестане

Борис Леонтьев

Репитиция-то была, только вот удачной её я бы не назвал. Запад пошёл ва-банк в Махачкале, а результат — пшик. Конечно силовики ситуацию просрали, да и с начала действовали вяло. Но... 1. Как расчитывал Запад, до крови не дошло. 2. Во всех мусульманских регионах руководство отреагировало мгновенно осудив бунт, успокоив своё население и взбодрив местные спецслужбы. 3. В Дагестане во время этой заварухи засветилось большинство агентов и наймитов западных спецслужб и их пособников. А значит следом пойдут зачистки и посадки их, а также их ликвидация в случае если им вздумается оказывать хоть малейшее сопротивление при арестах. 4. Ну и граждане России лишний раз посмотрели на методы Запада и смогли сделать для себя правильные выводы. Народы России в очередной раз доказали, что трудно расколоть общество, которое состоит из множество народов, исповедующих множество религий и при этом которые много веков мирно сосуществуют друг с другом.