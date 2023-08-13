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Синнер о 3-м финале «Мастерса»: «Пару раз я уже был в таком положении, так что я знаю ощущения перед важным финалом»

В Торонто он третий раз сыграет в финале на таком уровне. Его соперником будет Алекс де Минаур. «Для меня это еще одно испытание, еще один шанс.

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