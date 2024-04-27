Лада Ларгус после снежной зимы: что сломалось?

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь. Лада Ларгус, 1,6 (102 л. с.), М5 Изготовитель – АВТОВАЗ Год выпуска – 2012 В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года Пробег на момент отчета – 153 000 км В начале весны обнаружил, что не работает обогрев водительского сиденья.