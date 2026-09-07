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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Динамо» Ивлев об удалении Тюкавина со «Спартаком»: «Провоцировать игроков не надо, футбол должен быть более чистый»

Председатель совета директоров « Динамо » Александр Ивлев высказался об удалении  Константина Тюкавина  в матче со « Спартаком ».

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