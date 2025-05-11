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ACS ES&T Water: нананопластик доставляет в организм свинец и кадмий

ACS ES&T Water: нананопластик доставляет в организм свинец и кадмий

Американские ученые из Технологического института Нью-Джерси обнаружили, что микроскопические пластиковые частицы не только накапливаются в организме человека, но и служат транспортом для опасных тяжелых металлов.

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