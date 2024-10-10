Шедевр антикитайской пропаганды

Они продолжают качать тупейший вброс формата "раз с уйгурами/мусульманами публика притомилась читать - переключимся на то, что Китай христиан угнетает" про то, что в Китае в церквях образы Иисуса и Богоматери заменяют на Си.
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