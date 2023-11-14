Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились информацией о проведённых за суточный период группами артиллеристов нацистских формирований киевского режима атакующих манёврах, целью которых оказывались расположенные на территории региона населённые пункты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии