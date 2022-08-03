Пиво в огнетушителях и ожидание Пелоси. Пранкеры дважды пошутили о Барнауле

2 августа юмористическое информагентство «Панорама» выпустило два пранка о Барнауле.Пиво для борьбы с пожарамиВ первом розыгрыше на сайте ИА «Панорама» обыгрывалась история с барнаульцами, потушившими в конце июля загоревшийся автомобиль пивом.