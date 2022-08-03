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Пиво в огнетушителях и ожидание Пелоси. Пранкеры дважды пошутили о Барнауле

Пиво в огнетушителях и ожидание Пелоси. Пранкеры дважды пошутили о Барнауле

2 августа юмористическое информагентство «Панорама» выпустило два пранка о Барнауле.Пиво для борьбы с пожарамиВ первом розыгрыше на сайте ИА «Панорама» обыгрывалась история с барнаульцами, потушившими в конце июля загоревшийся автомобиль пивом.

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