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«Она подорвала у людей веру в жизнь» 110 лет назад Германия объявила войну России: уникальные кадры Первой мировой

«Она подорвала у людей веру в жизнь» 110 лет назад Германия объявила войну России: уникальные кадры Первой мировой

110 лет назад, 1 августа 1914 года, Германия объявила войну России. Так наша страна втянулась в Первую мировую войну, оказавшуюся фатальной для обеих враждующих империй — войну они проиграли, а к моменту подписания Версальского мирного договора уже не существовали как субъекты международного права.

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