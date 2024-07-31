«Она подорвала у людей веру в жизнь» 110 лет назад Германия объявила войну России: уникальные кадры Первой мировой

110 лет назад, 1 августа 1914 года, Германия объявила войну России. Так наша страна втянулась в Первую мировую войну, оказавшуюся фатальной для обеих враждующих империй — войну они проиграли, а к моменту подписания Версальского мирного договора уже не существовали как субъекты международного права.