Яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран Большой двадцатки

Среди стран «Большой двадцатки» дороже всего куриные яйца обойдутся жителям США — эпидемия птичьего гриппа в стране разогнала цены на них до 370 рублей, в России они втрое дешевле, выяснило РИА Новости по открытым данным.
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