Русская весна
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Русская весна

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Яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран Большой двадцатки

Яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран Большой двадцатки

Среди стран «Большой двадцатки» дороже всего куриные яйца обойдутся жителям США — эпидемия птичьего гриппа в стране разогнала цены на них до 370 рублей, в России они втрое дешевле, выяснило РИА Новости по открытым данным.

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Комментарии
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Константин Самарин
А как насчет зарплат? Россия тоже в лидерах? Что толку сравнивать цены, не привязывая их к доходам граждан.
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5 час.
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