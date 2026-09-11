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Нижегородская правда

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«Поющие мосты» 12 – 13 сентября посвятят Дню перенесения мощей Александра Невского

Две ночи подряд, 12 и 13 сентября, жители и гости Северной столицы смогут посетить уникальное звуковое шоу «Поющие мосты» (16+).

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