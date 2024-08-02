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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пиоли может возглавить «Ренн» в случае отставки Стефана. Директор клуба Массара работал с экс-тренером «Милана»

Бывший главный тренер «Милана» – приоритет нового спортивного директора бретонцев Фредерика Массары, который знаком с Пиоли по совместной работе в итальянском клубе и хорошо ладит с ним, сообщает Foot Mercato.

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