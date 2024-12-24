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При тушении пожара в Татарстане спасатели обнаружили тела шести мужчин

При тушении пожара в Татарстане спасатели обнаружили тела шести мужчин

Спасатели обнаружили тела шести мужчин в ходе тушения пожара в доме для временного проживания рабочих на территории животноводческого комплекса в поселке Малореченский Елабужского района Республики Татарстан.

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