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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руни об удалении Фодена в дерби с «МЮ»: «Он лишь задел Бруну ногой – болельщику не хочется видеть красные за такое. Дать обоим по желтой было бы разумно»

Бывший форвард « Манчестер Юнайтед » Уэйн Руни  объяснил, почему не согласен с удалением Филипа Фодена в дерби с « Манчестер Сити » в 4-м туре АПЛ (0:1).

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