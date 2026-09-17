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Страховщики назвали факторы поддержки рынка на фоне роста убыточности

Страховщики назвали факторы поддержки рынка на фоне роста убыточности

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ НА РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ Российские страховщики стали осторожнее оценивать состояние рынка.

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