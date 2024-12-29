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30 милых, необычных и пугающих находок из секонд-хендов

30 милых, необычных и пугающих находок из секонд-хендов

Чего только не встретишь на благотворительных распродажах и в секонд-хендах: от приятных неожиданностей вроде бижутерии Сваровски до жутких кукол и полной дичи вроде космического ликвидатора инопланетных шаров.

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