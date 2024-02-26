Симоньян раскрыла свои ожидания от послания Путина Федеральному собранию

Президент Владимир Путин 29 февраля обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Своими ожиданиями от речи лидера страны в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко поделилась главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
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