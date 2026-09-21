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На Западе стремятся контролировать информационное пространство - Лавров

На Западе стремятся контролировать информационное пространство - Лавров

На Западе по-прежнему стремятся взять под контроль глобальное информационное пространство и подавляют инакомыслие, однако процесс этот встречает противодействие.

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