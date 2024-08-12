Стадион Локомотив отремонтируют в следующем году

В Забайкальском крае запланировано масштабное обновление спортивной инфраструктуры. Как сообщил министр спорта региона Андрей Середкин в эфире ВГТРК, в 2025 году планируется ремонт нескольких стадионов, включая Локомотив в Чите, а также в Приаргунске и Борзе.
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