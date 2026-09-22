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Регионы России

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«Базальт СПО» и РТК-ЦОД выпустили платформу «Альт Инфраструктура» для управления федеральными ИТ-системами

«Базальт СПО» и РТК-ЦОД выпустили платформу «Альт Инфраструктура» для управления федеральными ИТ-системами

Продукт базируется на платформе Smart Control и операционной системе «Альт Сервер», обеспечивая полный контроль над ИТ-инфраструктурой, высокий уровень информационной безопасности и снижение совокупной стоимости владения (TCO) до 60%.

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