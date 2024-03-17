Дом, это когда...

Ты говоришь в домофон «Я» и тебе открывают. Ты просыпаешься в 7, а ванна уже занята. Рядом с тобой кто-то поет «О, Боже, пролился кофе!» на мотив «О, Боже, какой мужчина…» Все были в магазине, но никто не купил молока.
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