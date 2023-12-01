Путин отнял у кипрской компании право управления над аэропортом Пулково

Указ президента передаёт 100% доли иностранной компании в собственность нового "Холдинга ВВСС".В документе отмечается, что до момента опубликования указа 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Воздушные Ворота Северной Столицы" принадлежали иностранной компании Талита Трейдинг Лимитед (Thalita Trading Limited).
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