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test mazurok

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💬 Как объехать участок «Тавриды», где перекрыли движение 🔵автомобильная дорога «Таврида» - Владиславовка Кировский район - Семисотка Ленинский район - Батальное Ленинский район - автомобильная дорога «Таврида» в прямом и обратном направлениях; 🔵автомобильная дорога «Таврида» - Феодосия - Приморский - автомобильная дорога «Таврида» в прямом и обратном направлениях; 🔵автомобильная дорога «Таврида» - Первомайское Кировский район - Феодосия - Приморский - автомобильная дорога «Таврида» в прямом и обратном направлениях.

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