Космический «грузовик» Прогресс будет затоплен в Тихом океане

Госкорпорация «Роскосмос» в понедельник, 27 мая, сообщила, что грузовой корабль «Прогресс МС-25» отстыкуется от Международной космической станции (МКС) во вторник, 28 мая, после чего будет затоплен в Тихом океане.
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