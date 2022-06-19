UFC on ESPN 37: Каттар проиграл Эмметту, поединок Серроне и Лаузона отменен и другие бои

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В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 19 июня состоялся турнир UFC on ESPN 37, в главном событии которого встретились полулегковесы Келвин Каттар (23-5) и Джош Эмметт (17-2).