Новые лидеры будущего на ПМЭФ 2024: Академия ПМЭФ и Точка Юниор

«Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор» примут участие в ПМЭФ2024: молодежные сообщества студентов и школьников будут включены в дискуссии и смогут привлечь внимание крупнейших корпораций-партнеров и других участников к своим идеям и профессиональным достижениям.
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