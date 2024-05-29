Новые лидеры будущего на ПМЭФ 2024: Академия ПМЭФ и Точка Юниор

«Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор» примут участие в ПМЭФ2024: молодежные сообщества студентов и школьников будут включены в дискуссии и смогут привлечь внимание крупнейших корпораций-партнеров и других участников к своим идеям и профессиональным достижениям.