Pakistan Pays Highest Spot LNG Price in Four Years as Qatar Supply Falters

State-controlled Pakistan LNG Ltd has bought the most expensive cargo of liquefied natural gas on the spot market in four years as the recent re-escalation of the Hormuz crisis cut off cargoes from its term supplier, Qatar.
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