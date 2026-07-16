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Pakistan Pays Highest Spot LNG Price in Four Years as Qatar Supply Falters

State-controlled Pakistan LNG Ltd has bought the most expensive cargo of liquefied natural gas on the spot market in four years as the recent re-escalation of the Hormuz crisis cut off cargoes from its term supplier, Qatar.

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