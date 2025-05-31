Замглавы МИД Руденко: Китай с пониманием относится к позиции России по Украине

Китайская Народная Республика с пониманием относится к позиции Российской Федерации по Украине. Об этом заявил заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Андрей Руденко, информирует РИА Новости.
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