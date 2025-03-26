«БеспринцЫпные чтения»: литература, театр и звёзды

Проект, в котором произведения современных авторов читают как известные российские актёры, так и сами писатели Проект «БеспринцЫпные чтения» был создан в 2015 году писателем Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц с целью популяризации современной литературы.
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