«Решит следующий президент»: США оставят себе выделенные Киеву $400 миллионов

США не отправят военную помощь Украине на $400 миллионов, ранее одобренных Конгрессом. Об этом заявил член Сената от Иллинойса Дик Дурбин на слушаниях в комитете по ассигнованиям верхней палаты Конгресса.
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