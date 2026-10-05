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Воронежские новости

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В России началась благотворительная акция в поддержку детей из приграничных регионов

В России началась благотворительная акция в поддержку детей из приграничных регионов

В смене «Послезавтра» примут участие не менее 100 детей из Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей, Запорожской и Херсонской областей, а также из ДНР, ЛНР и Крыма.

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