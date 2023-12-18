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Прямую линию по проекту «Зима в Подмосковье» проведут в регионе

Прямую линию по проекту «Зима в Подмосковье» проведут в регионе

В прямом эфире 26 декабря с Анастасией Савченко, директором департамента по развитию культуры и туризма Министерства культуры и туризма Московской области, можно будет обсудить вопросы, относящиеся к реализации проекта губернатора «Зима в Подмосковье».

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