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Индийский чиновник Канчан Гупта осудил пост оборонного ведомства Украины с карикатурой на богиню Кали

Публикация Министерством обороны коллажа с изображением богини Кали оскорбила граждан Индии.  Старший советник министерства информации и радиовещания Индии Канчан Гупта опубликовал скриншот украинского военного поста, на котором индийская богиня Кали изображена в позе, ставшей знаменитой благодаря Мэрилин Монро - развевающаяся юбка.

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