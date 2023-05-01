Индийский чиновник Канчан Гупта осудил пост оборонного ведомства Украины с карикатурой на богиню Кали

Публикация Министерством обороны коллажа с изображением богини Кали оскорбила граждан Индии. Старший советник министерства информации и радиовещания Индии Канчан Гупта опубликовал скриншот украинского военного поста, на котором индийская богиня Кали изображена в позе, ставшей знаменитой благодаря Мэрилин Монро - развевающаяся юбка.
Популярные статьи
- Координатор подполья в Николаеве Лебедев заявил, что ракетный удар уничтожил двадцать высших украинских и иностранных офицеров
- Военное обозрение: на Украине взрывы в Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях, в воздухе российские ракетоносцы Ту-95МС
- Мнение латвийца: Блохи решили, раз собака чешется, то все у них под контролем
Свежие комментарии