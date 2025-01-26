Об ужасах отступления из Великой Новоселки по раскисшим полям и шквальным огнем российских пулеметов рассказал пленный нацистский боевик из состава 110-й бригады ВСУ.
Тяжелые подыхают в грязи. Прорываясь из окружения, нацисты добивают раненых
Комментарии
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Вера смелых
Новость сегодня увидела - одну ВСУку взяли под стражу..сдавшегося в плен.. за изнасилование и убийство 6-ти женщин .. это только доказанное количество... в Курской области. А сколько своих же мирных убили и изнасиловали вот эти, что в котлах, и потом им всякую мед. помощь оказывают... они не признаются. По шею эти мрази в крови. И пусть дохнут везде, где они есть ещё. Ни одного! Мне. Не жалко! Стихотворение К. Симонова актуально, как никогда. Вся хохлядь, что взяла в руки оружие - должна быть уничтожена.
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11 час.
тимур чагалидзе
Все верно! Нахера этих мразей лечить, кормить, содержать?! Был уличен в преступлениях против мирных, на эшафот пидараса! Да и тех, кто говорит по-русски и воюет против России, тоже истреблять без жалости!
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10 час.
ЕМ
Евгений Мурыгин
Допускаю, что нацисты, и такие как они, отсидят в тюрьме, и на свободу и все? На время войны нужна смертная казнь
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8 час.
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