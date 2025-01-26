Тяжелые подыхают в грязи. Прорываясь из окружения, нацисты добивают раненых

Вера смелых

Новость сегодня увидела - одну ВСУку взяли под стражу..сдавшегося в плен.. за изнасилование и убийство 6-ти женщин .. это только доказанное количество... в Курской области. А сколько своих же мирных убили и изнасиловали вот эти, что в котлах, и потом им всякую мед. помощь оказывают... они не признаются. По шею эти мрази в крови. И пусть дохнут везде, где они есть ещё. Ни одного! Мне. Не жалко! Стихотворение К. Симонова актуально, как никогда. Вся хохлядь, что взяла в руки оружие - должна быть уничтожена.