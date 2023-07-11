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Спортсмены ЦСКА результативно выступили на первой в России командной эстафете на марафонскую дистанцию «Экиден»

Спортсмены ЦСКА результативно выступили на первой в России командной эстафете на марафонскую дистанцию «Экиден»

Эстафета включает в себя команды из 6 спортсменов, которые совместно преодолевают марафонскую дистанцию: 5км-10км-5км-10км-5км-7,195км.

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