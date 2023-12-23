Глава региона исполнит новогодние желания юных смолян

Губернатор Смоленской области снял с «Ёлки желаний» послания от трёх ребят Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в акции «Ёлка желаний», выбрав три пожелания от юных жителей региона.
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