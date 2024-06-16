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«Амкар» обыграл «Урал-2» в гостевом матче

«Амкар» обыграл «Урал-2» в гостевом матче

После 10 игр команда Андрея Блажко занимает третье место в турнирной таблице.В рамках 10-го тура первенства среди команд четвертой группы дивизиона B второй лиги пермский футбольный клуб «Амкар» одержал верх над молодежной командой екатеринбургского клуба Премьер-лиги «Урал-2».

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