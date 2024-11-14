Губернатор Хабаровского края обсудил реализацию мастер-планов развития региональных городов

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл совещание с членами правительства региона, на котором обсудил реализацию долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
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