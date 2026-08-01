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5koleso.ru

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Старт продаж нового Chery Arrizo 8 Pro: разгон 6 секунд до сотни и цена как у Lada Iskra

Китайская компания сообщила, что новый Chery Arrizo 8 Pro поступит на домашний рынок 10 августа. Официальные цены пока не объявлены, но его предшественник стоит сейчас 116 900 юаней, что в пересчете по курсу составляет 1,37 млн рублей.

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