Старт продаж нового Chery Arrizo 8 Pro: разгон 6 секунд до сотни и цена как у Lada Iskra

Китайская компания сообщила, что новый Chery Arrizo 8 Pro поступит на домашний рынок 10 августа. Официальные цены пока не объявлены, но его предшественник стоит сейчас 116 900 юаней, что в пересчете по курсу составляет 1,37 млн рублей.