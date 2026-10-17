Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в последнее время всё больше зарубежных политиков и государств пересматривают своё отношение к отказу от российских энергоресурсов.
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