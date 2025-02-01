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Зеленский: хочу, чтобы США, Украина и русские сели за стол переговоров

Зеленский: хочу, чтобы США, Украина и русские сели за стол переговоров

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ждёт встречи с президентом США Дональдом Трампом, после которой можно будет рассчитывать на начало мирных переговоров по конфликту на Украине с участием России.

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Комментарии
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igor vinogradov
может с Россией,а то я русский можете и со мной договариваться...
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