Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ждёт встречи с президентом США Дональдом Трампом, после которой можно будет рассчитывать на начало мирных переговоров по конфликту на Украине с участием России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии