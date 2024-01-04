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«Рома» хочет арендовать 18-летнего Хейсена у «Ювентуса». Туринцы согласовали аренду защитника во «Фрозиноне»

«Рома» хочет арендовать 18-летнего Хейсена у «Ювентуса». Туринцы согласовали аренду защитника во «Фрозиноне»

По данным Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» договорился об аренде 18-летнего защитника во «Фрозиноне», однако Хейсен хочет перейти в «Рому».

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