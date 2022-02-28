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Курсы доллара и евро к рублю достигли исторических максимумов. ЦБ сдвигает начало торгов на Мосбирже

Курсы евро и доллара к рублю достигли исторических максимумов на межбанковском рынке Forex. Это следует из данных Bloomberg.

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