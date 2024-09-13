Умный пес – все понимал и не сопротивлялся: сотрудники МЧС спасли собаку из водной ловушки

Команда МЧС оказала помощь животному в Кабардино-Балкарии — оно оказалось в середине бурной реки. Чтобы достать пса, пришлось надеть на него спасательный жилет и с помощью троса переместить его в безопасное место.
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