Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Рукина
    Блинкен - редкостная гнида, несмываемый позор еврейского народа, как и Зеленский. Гореть им всем в аду!!!Стало известно о ...
  • igor vinogradov
    ура.ура..В Литве обязались...
  • Александр Бабин
    Ну раз не поняли с первого раза-надо повторитьВ России отреагир...

Лондон поставил Киеву десятки ракет Storm Shadow

Лондон поставил Киеву десятки ракет Storm Shadow

Великобритания несколько недель назад впервые с момента прихода к власти премьер-министра Кира Стармера поставила Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх