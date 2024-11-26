Лондон поставил Киеву десятки ракет Storm Shadow

Великобритания несколько недель назад впервые с момента прихода к власти премьер-министра Кира Стармера поставила Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
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