Свердловский экс-полицейский обвиняется в избиении трех человек

Бывший участковый Юрий Золотко был задержан в Шалинском районе. По информации Следственного комитета России по Свердловской области, ему предъявлено обвинение в совершении превышения должностных полномочий с применением насилия по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса.
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