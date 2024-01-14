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Свердловский экс-полицейский обвиняется в избиении трех человек

Бывший участковый Юрий Золотко был задержан в Шалинском районе. По информации Следственного комитета России по Свердловской области, ему предъявлено обвинение в совершении превышения должностных полномочий с применением насилия по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса.

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