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Все решено - Национальный институт юстиции Молдавии возглавит гражданка Румынии

Все решено - Национальный институт юстиции Молдавии возглавит гражданка Румынии

В конкурсе приняли участие два кандидата, но один в последний момент передумал.Национальный институт юстиции Молдавии в ближайшее время возглавит гражданка чужой страны – соседней Румынии - Рамона Виктория Стругариу.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Карачун Молдавии, полный карачун. Румыны захапают ее с минимальными проблемами.
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