Снайперы Приморской общевойсковой армии ВВО совершенствуют навыки стрельбы в городских условиях

Снайперы Приморской общевойсковой армии ВВО совершенствуют навыки стрельбы в городских условиях

В ходе тренировки снайперские пары скрытно перемещаются на специально подготовленных площадках, определяя при этом потенциальные места установок ловушек и самодельных взрывных устройств.

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